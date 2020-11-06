الخزانة الأمريكية تدرج جبران باسيل على لائحة العقوبات.. والثاني يرد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية، وزير الخارجية اللبناني السابق، جبران باسيل، الجمعة، على قائمة عقوباتها لضلوعه في قضايا "فساد"، في حين رد الثاني مشيرا إلى أنه "اعتاد الظلم".

وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن الخطوة جاءت نظرا لدور باسيل بتفشي الفساد في لبنان، وتندرج العقوبات المفروض عليه تحت قانون "ماغينتسكي".

من جانبه، علق وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشن، على القرار قائلا: "يجسد هذا الإدراج الدعم الذي توليه الولايات المتحدة للشعب اللبناني في مطالبته من أجل الإصلاح والمحاسبة"، حسب قوله.

بالمقابل، رد وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، على خطوة إدراجه على لائحة العقوبات الأمريكية، بتغريدة عبر صفحه الرسمية على موقع تويتر قال فيها: "لا العقوبات اخافتني ولا الوعود أغرتني. لا أنقلب على أي لبناني... ولا أُنقذ نفسي ليَهلك لبنان. اعتدت الظلم وتعلّمت من تاريخنا : كُتب علينا في هذا الشرق أن نحمل صليبنا كل يوم ... لنبقى"، حسب قوله.

لا العقوبات اخافتني ولا الوعود أغرتني. لا أنقلب على أي لبناني... ولا أُنقذ نفسي ليَهلك لبنان. اعتدت الظلم وتعلّمت من تاريخنا : كُتب علينا في هذا الشرق أن نحمل صليبنا كل يوم ... لنبقى. GB

وكانت قد أسقط حراك 17 أكتوبر 2019، في لبنان حكومة سعد الحريري التي كان باسيل وزيرا للخارجية فيها، وكان الشخصية الأكثر تعرضا للنقد والإهانة من جانب المتظاهرين.