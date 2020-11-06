دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تصدر الفنانة المصرية، زينب غريب أكثر المواضيع بحثا على محرك البحث غوغل في مصر، صباح الجمعة، بعد إعلان تشخيص إصابتها بفيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19".

Credit: zeinab_ghareeb_official/instagram

جاء ذلك في "ستوري" نشرتها على صفحتها الرسمية على موقع مشاركة الصور "انستغرام"، حيث قالت: "أي حد تعامل معايا مباشرة يا ريت يأخذ الاحتياطات اللازمة أتمنى الناس كلها تكون بخير".

وفي سياق متصل أعلنت الفنانة المصرية، يسرى، عن إجرائها لاختبار الإصابة بفيروس كورونا، مؤكدة أن نتيجتها سلبية.

جاء ذلك في تدوينة لها على "انستغرام" حيث قالت: "أحب أطمن كل حبايبي وكل الناس اللي بيطمنوا عليا.. إني عملت 2 اختبار PCR والحمدلله الـ2 طلعوا نتيجتهم سلبية... بشكر من قلبي كل الناس اللي كانت بتطمن عليا وكل الناس اللي قلقانة".