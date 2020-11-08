كيف علق قادة الدول العربية على فوز بايدن؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجه العديد من قادة الدول العربية التهنئة إلى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ونائب الرئيس كامالا هاريس، السبت، بعد أنباء فوزهما وخسارة دونالد ترامب للانتخابات.

مصر:

كان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في مقدمة المهنئين لبايدن، وأفادت الرئاسة المصرية في بيان بأن السيسي "أكد على التطلع للتعاون والعمل المشترك من أجل تعزيز العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الامريكية بما فيه صالح البلدين والشعبين الصديقين".

الإمارات:

وجه نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء ولي عهد دبي الشيخ محمد بن راشد التهنئة إلى بايدن وهاريس. وقال في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "علاقاتنا منذ 5 عقود راسخة واستراتيجية مع الولايات المتحدة، وتمنياتنا لهذه العلاقة المزيد من التقدم والرسوخ مع الرئيس المنتخب الجديد".

وبدوره، وجه ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد "خالص التهاني" إلى بايدن وهاريس، وقال عبر حسابه على تويتر: "أصدق الأمنيات بالتوفيق لهما في تحقيق مزيد من التقدم للشعب الأمريكي الصديق"، مضيفا: "الإمارات وأمريكا تربطهما علاقات صداقة تاريخية وتحالف إستراتيجي قوي، وسنواصل تعزيزها خلال المرحلة المقبلة".

قطر:

وجه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد التهنئة إلى بايدن وهاريس، وقال في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "أطيب التمنيات لشعب الولايات المتحدة"، مضيفا: "أتطلع للعمل لمواصلة تعزيز الصداقة بين بلدينا".

الأردن:

وجه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني التهنئة إلى بايدن وهاريس عبر حسابه على تويتر، وقال: "أتطلع إلى العمل معكم على مزيد من تعزيز الشراكة التاريخية بين الأردن والولايات المتحدة من أجل أهدافنا المشتركة في السلام والاستقرار والرخاء".

البحرين:

بعث عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة برقية تهنئة إلى بايدن وهاريس هاريس، وفقا لوكالة أنباء البحرين الرسمية. وأعرب الملك حمد عن "اعتزاز مملكة البحرين بالعلاقات التاريخية الوطيدة والممتدة مع الولايات المتحدة الأمريكية لأكثر من 120 عاما، وحرصها على استمرار التعاون البناء على المستويات كافة بما يعزز تلك العلاقات الاستراتيجية".

سلطنة عُمان:

بعث السلطان هيثم بن طارق برقية تهنئة إلى بايدن "لحصوله على ثقة الشعب الأمريكي"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العُمانية، معربا عن تمنياته "بالتوفيق والنجاح في قيادة الشعب الأمريكي الصديق، ولمزيد من التقدم والرخاء، ولعلاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وشعبيهما الصديقين مزيدًا من التطور والنماء".

لبنان:

أفادت الرئاسة اللبنانية بأن الرئيس ميشال عون أرسل برقية إلى بايدن مهنئا بانتخابه رئيسا للولايات المتحدة، وأعرب عون عن أمله في أن يعود في عهده التوازن في العلاقات اللبنانية - الأمريكية لما فيه مصلحة الشعبين اللبناني والأمريكي الصديقين".

العراق:

قدم رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي التهاني إلى بايدن وهاريس، قائلا عبر حسابه على تويتر: "أتطلع إلى تقوية الروابط الاستراتيجية بين بلدينا نحو مستقبل مبني على الاحترام المتبادل وقيم التعاون المشترك والوثيق من أجل تجاوز التحديات ودعم السلم والأمن، وتحقيق الاستقرار والازدهار".

السودان:

قال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، عبر حسابه على تويتر: "نيابةً عن شعبنا، أُهنّئ الرئيس المُنتخب جوزيف بايدن ونائبته كمالا هاريس على انتخابهما. نتطلع للعمل معهما لمواصلة بناء جسور الصداقة والتعاون بين شعبينا وبلدينا".