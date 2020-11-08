تداول تصريح بايدن عن أردوغان وأنه "سيدفع ثمنا باهظا على ما فعله"

شاهد أبرز ما قاله بايدن في أول خطاب له كرئيس منتخب للولايات المتحدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو سابق للرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، حول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال فيه إن الأخير "سيدفع ثمنا باهظا على ما فعله".

Unlike President Trump, I know what it takes to negotiate with Erdoğan. And if I were president, I would make him pay a heavy price for what he has done. https://t.co/vv4P1q7B5S

مقطع الفيديو المتداول نشره بايدن على صفحته الرسمية بتويتر بتاريخ 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، وقال فيه: "أمضيت آلا وآلاف الساعات في غرفة العمليات وأمضيت ساعات عديدة عل الأرض في تلك المناطق في سوريا وفي العراق، وتعرف ماذا؟ قادتنا كلهم سابقون وحاليون خجلون مما يحصل هنا.."أكتوبر/ تشرين

وتابع قائلا في مقطع الفيديو ذاته: "تركيا هي المشكلة الحقيقة هنا وسيكون لي حوار مغلق حقيقي مع أردوغان وتعريفه بأن سيدفع ثمنا باهظا على ما فعله، الآن ادفع هذا الثمن.."

وكان نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، قد قال في تصريحات سابقة، الجمعة، إن بلاده ليس لديها مخاوف من احتمالية انتخاب المرشح الديمقراطي جو بايدن رئيسًا لأمريكا، بينما وصف تصريحاته السابقة تجاه أنقرة بـ"المؤسفة".

وأضاف أوقطاي، في مقابلة مع قناة تركية نشرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية مقتطفات منها، أن أنقرة لا تفضل مرشحًا على آخر في انتخابات الرئاسة الأمريكية، وحول احتمالية ظهور مشكلات قد تتعرض لها بلاده إذا فاز بايدن بالرئاسة الأمريكية، قال أوقطاي إن "تركيا ليست تركيا القديمة، لقد حدث بالفعل تحول في العقلية في تركيا".

وتابع أوقطاي: "تركيا تقف في محورها الخاص المرتكز على الأناضول وليس حول محور شخص آخر، ولديها بوصلة وتقيّم الأحداث حول العالم وفقا لمصالحها الخاصة"، مُشيرًا إلى أن أنقرة لا تسمح لأحد بالتدخل بشؤونها الداخلية، معتبرا تصريحات سابقة لبايدن "مؤسفة"، مُعتبرًا أن فوزه برئاسة أمريكا أو ترامب "لا يعني الكثير لتركيا"، حسب قوله.