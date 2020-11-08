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تغريدة سابقة لبايدن هاجم فيها السيسي تبرز مجددا على تويتر

الشرق الأوسط
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صورة أرشيفية للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—برزت تغريدة سابقة للرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، هاجم فيها الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي في يوليو/ تموز الماضي، بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال بايدن في التغريدة المتداولة له: "محمد عماشة في المنزل أخيرا بعد 486 يوما في السجون المصرية لحمله لافتة تظاهر. الاعتقال، التعذيب واستبعاد النشطاء مثل سارة حجازي ومحمد سلطان أو تهديد عائلاتهم غير مقبول، لا مزيد من الشيكات على بياض لـ’ديكتاتور ترامب المفضل‘".

وكان الناشط المصري الذي يحمل الجنسية الأمريكية، محمد سلطان قد نشر تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، السبت، قال فيها: "الحمد لله أطلقت السلطات المصرية سراح ولاد أعمامي الخمسة بعد 144 يوم في السجن بعد القبض عليهم أثر القضية المرفوعة ضد الببلاوي في أمريكا، مديون لكل من دعى لحريتهم وسلط الضوء على قضيتهم، شكراً لكم! وعقبال بقية المعتقلين والمظلومين، بابا مازال مكانه غير معروف.."

ويذكر أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي كان اول زعيم عربي يهنيء الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأمريكية، بحسب المتحدث باسم الرئاسة المصرية باسم راضي. وقال مُتحدث الرئاسة المصرية، في بيان، السبت ان السيسي وجه التهنئة إلى بايدن "بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية".

وأشار راضي إلى أن السيسي أكد تطلع بلاده "في هذه المناسبة للتعاون والعمل المشترك من أجل تعزيز العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الامريكية بما فيه صالح البلدين والشعبين الصديقين".

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