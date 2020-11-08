شاهد أبرز ما قاله بايدن في أول خطاب له كرئيس منتخب للولايات المتحدة

شاهد فان جونز يبكي بعد فوز بايدن على ترامب: من الأسهل أن تكون والدا الآن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— ألقت الباحثة التركية، خديجة جنكيز الضوء على "القدر والعدالة" في أعقاب إعلان فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن بسباق الانتخابات الأمريكية أمام منافسه الساعي لولاية ثانية، دونالد ترامب.

اذا لم تستطع ايجاد العدلة بنفسك فالقدر سوف يأتي بعدالته ... 7/11/2020

جاء ذلك في تغريدة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قالت فيها: "إذا لم تستطع ايجاد العدلة بنفسك.. فالقدر سوف يأتي بعدالته.. 7/11/2020".

وكانت جنكيز قد اعتبرت أن نتائج سباق الانتخابات الأمريكية "مهمة لروح" الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، الذي قُتل في القنصلية السعودية بإسطنبول عام 2018، حيث قالت في تغريدات سابقة على صفحتها الرسمية بتويتر: "نتائج الانتخابات الأمريكية مهمة هذه المرة بالنسبة لروح جمال. بغض النظر من سيدخل البيت الابيض أنا انتظر من الفائز أن يقف موقف منصف".

وتابعت حينها قائلة: "بغض النظر من سيدخل البيت الابيض أنا انتظر من الفائز أن يقف موقف منصف و يطالب بتحقيق عادل وشفاف مع محمد بن سلمان و سأظل اطالب بتحقيق دولي مع المسؤول عن قتل جمال خاشقجي مهما طال الزمن".