دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعا وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، "جيران" بلاده إلى التعاون من أجل تحقيق المصالح المشتركة، في معرض تعليقه على خسارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام المرشح الديمقراطي جو بايدن في السباق الرئاسي.

وكتب ظريف، في حسابه عبر تويتر، مساء الأحد: "رحل ترامب ونحن وجيراننا باقون"، مُضيفا أن "الرهان على الأجانب لا يجلب الأمن ويخيب الآمال".

وقال ظريف: "نمد أيدينا إلى الجيران للتعاون في سبيل تحقيق المصالح المشتركة لشعوبنا وبلداننا"، مُضيفا: "ندعو الجميع إلى الحوار باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الخلافات والتوترات".

رحل ترامب ونحن وجيراننا باقون. الرهان على الأجانب لا يجلب الأمن ويخيب الآمال. نمد أيدينا إلى الجيران للتعاون في سبيل تحقيق المصالح المشتركة لشعوبنا وبلداننا. ندعو الجميع إلى الحوار باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الخلافات والتوترات. معا لبناء مستقبل أفضل لمنطقتنا

وفي وقت سابق الأحد، أكد ظريف أن العالم يراقب ما ستفعله الإدارة الأمريكية الجديدة.

ومثله، دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأحد، الإدارة الأمريكية المقبلة، إلى "اغتنام الفرصة لتعويض أخطاء الماضي"، في إشارة إلى سياسات دونالد ترامب ضد طهران.

يأتي هذا في وقت يترقب الشرق الأوسط، لا سيما الخليج، سياسات بايدن المحتملة تجاه المنطقة.

وفي مناظرته الأخيرة مع ترامب، في أكتوبر تشرين الأول، قال المرشح الديمقراطي جو بايدن، إن روسيا والصين وإيران سيدفعون الثمن حال تم انتخابه، بسبب تدخلهم في السيادة الأمريكية، على حد وصفه.

ويوم السبت، تخطى جو بايدن عدد أصوات المجمع الانتخابي المطلوبة للفوز بالرئاسة، بعد توقع مؤشر CNN فوزه في ولايتي بنسلفانيا ونيفادا، ليصبح إجمالي عدد أصواته 279 مقابل 214 لترامب.

ومازالت عملية فرز الأصوات جارية في ولايتي كارولينا الشمالية وجورجيا.

وغداة الإعلان عن فوز المرشح الديمقراطي بانتخابات الرئاسة الأمريكية وهزيمة منافسه الرئيس دونالد ترامب، توجه الفائز إلى الكنيسة بينما انطلق الخاسر للعب الغولف مجددا.

وتوجه الرئيس المنتخب جو بايدن، صباح الأحد، إلى كنيسة سانت جوزيف قرب مقر إقامته في ويلمنغتون بولاية ديلاوير، وبعدها توجه لزيارة قبر نجله الراحل بو بايدن، وكان برفقة الرئيس المنتخب ابنته آشلي وحفيده هانتر نجل بو.