الإخوان يوجهون دعوة لبايدن ويتمنون له وللأمريكيين "دوام العيش الكريم"

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— عقبت جماعة الإخوان المسلمين على إعلان فوز الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، متمنية له وللشعب الأمريكي "دوام العيش الكريم" داعية إياه في الوقت ذاته إلى مراجعة ما وصفته بـ"سياسة دعم ومساندة الديكتاتوريات".

جاء ذلك في بيان للجماعة نشرته بوابة الحرية والعدالة المحظورة في مصر والتي تعتبر الذراع السياسية للجماعة، حيث قالت على لسان إبراهيم منير نائب المرشد العام: "قد آن الأوان للإدارة الأمريكية الجديدة بأنه لمراجعة سياسات دعم ومساندة الديكتاتوريات، وما ترتكبه الأنظمة المستبدة حول العالم من جرائم وانتهاكات في حق الشعوب".

وأضافت: ""أي سياسات يتم فيها تجاهل الشعوب وخياراتها الحرة والاكتفاء ببناء علاقاتها مع مؤسسات الاستبداد الحاكمة، ستكون اختيارا في غير محله، ووقوفا على الجانب الخاطئ من التاريخ.."

وأكدت الجماع في بيانها على أن "الإخوان المسلمين سيكونون دائما منحازين إلى الاختيارات الحرة للشعوب، رغبةً في الوصول إلى نظام عادل ومستقر يتمتع فيه الإنسان بحياة كريمة، وتعلو فيه قيم العدالة والديمقراطية والمساواة والتعددية والحريات العامة وحماية حقوق الإنسان".