القدس (CNN)-- هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، جو بايدن على فوزه دون أن يصفه بالرئيس المنتخب، وذلك غداة إعلان فوز بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية، بينما وجه الشكر إلى الرئيس دونالد ترامب على "الصداقة الكبيرة".

ونشر نتنياهو مقطع فيديو عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، قبل الاجتماع الأسبوعي لحكومته، هنأ فيه بايدن وكامالا هاريس، وفي الاجتماع الحكومي لم تكن هناك أي إشارة إلى فوز بايدن أو الانتخابات الأمريكية.

وقال نتنياهو في مقطع الفيديو: "أود أن أستهل كلامي بنقل التهاني إلى جو بايدن وكامالا هاريس، لدي علاقات طويلة الأمد ودافئة مع جو بايدن الذي أعرفه منذ ما يقرب من 40 عاما كصديق كبير لدولة إسرائيل. إنني متأكد أننا سنواصل العمل معهما من أجل الاستمرار في تعزيز التحالف الخاص القائم بين إسرائيل والولايات المتحدة".

وأضاف: "باسمي وباسم جميع مواطني دولة إسرائيل، أشكر مرة أخرى الرئيس ترامب على الصداقة الكبيرة التي أظهرها لدولة إسرائيل وأيضا لي شخصيا، أهنئه على اعترافه بالقدس وبالجولان وعلى وقوفه ضد إيران وعلى اتفاقيات السلام، وعلى قيامه بجلب التحالف بين إسرائيل والولايات المتحدة إلى قمم غير مسبوقة، شكرا لك الرئيس ترامب".