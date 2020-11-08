دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رحب عدد من أفراد الأسرة الحاكمة في قطر والإعلاميين في الدوحة، عن ترحيبهم بفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، معربين عن ثقتهم بتحسن العلاقات مه واشنطن تحت إدارة بايدن.

وكتبت الشيخة المياسة آل ثاني، عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: "تهانينا لجو بايدن كونه أصبح الرئيس القادم للولايات المتحدة الأمريكية، سيكون العمل المقبل مهما بين قطر وأمريكا إذ سنحتفل بعام الثقافة الأمريكي القطري عام 2021".

Congrats to @JoeBiden on becoming the next President of the USA. Next year is an especially significant year between #Qatar #USA as we celebrate the Qatar USA Year of Culture 2021. Looking forward to celebrate the communities of the two nations across the board. #QataUSA2021 https://t.co/alsRKGvsax

من جانبها، نشرت مريم آل ثاني، تغريدة عبر صفحتها الرسمية على تويتر تضمنت صورة تجمع بين بايدن وأمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني ورئيس الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم آل ثاني.

وتداول عدد من المغردين والإعلاميين القطريين صورة قديمة للشيخ حمد بن خليفة آل ثاني مع بايدن، معربين عن فرحتهم بفوزه بالانتخابات الرئاسية.

وكان قد هنأ أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، المرشح الديمقراطي بفوزه بالانتخابات وعبر عن تطلعه للعمل مع الإدارة الجديدة على "تقوية الصديقة" بين واشنطن والدوحة.