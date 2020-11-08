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صور مع أمير قطر السابق وآمال بتحسين العلاقات.. ترحيب واسع بفوز بايدن في الدوحة على تويتر

الشرق الأوسط
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صور مع أمير قطر السابق وآمال بتحسين العلاقات.. ترحيب واسع بفوز بايدن في الدوحة على تويتر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رحب عدد من أفراد الأسرة الحاكمة في قطر والإعلاميين في الدوحة، عن ترحيبهم بفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، معربين عن ثقتهم بتحسن العلاقات مه واشنطن تحت إدارة بايدن.

وكتبت الشيخة المياسة آل ثاني، عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: "تهانينا لجو بايدن كونه أصبح الرئيس القادم للولايات المتحدة الأمريكية، سيكون العمل المقبل مهما بين قطر وأمريكا إذ سنحتفل بعام الثقافة الأمريكي القطري عام 2021".

من جانبها، نشرت مريم آل ثاني، تغريدة عبر صفحتها الرسمية على تويتر تضمنت صورة تجمع بين بايدن وأمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني ورئيس الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم آل ثاني.

وتداول عدد من المغردين والإعلاميين القطريين صورة قديمة للشيخ حمد بن خليفة آل ثاني مع بايدن، معربين عن فرحتهم بفوزه بالانتخابات الرئاسية.

وكان قد هنأ أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، المرشح الديمقراطي بفوزه بالانتخابات وعبر عن تطلعه للعمل مع الإدارة الجديدة على "تقوية الصديقة" بين واشنطن والدوحة.

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