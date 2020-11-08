دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هنأ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، السبت، رئيس تنزانيا جون بومبي ماغوفولي، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للبلاد.

وقال الملك سلمان، في برقية تهنئة لماغوفولي نشرتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "بمناسبة إعادة انتخابكم رئيساً لجمهورية تنزانيا المتحدة، يسرنا أن نبعث لفخامتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات لفخامتكم بالتوفيق والنجاح، ولشعبكم وبلدكم الصديق المزيد من التقدم والرقي".

وبدوره، قال الأمير محمد بن سلمان في برقية تهنئة أخرى: "بمناسبة إعادة انتخابكم رئيساً لجمهورية تنزانيا المتحدة، يسعدني أن أعرب لفخامتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لفخامتكم، والتقدم والرقي لشعبكم وبلدكم الصديق".

وكانت هيئة الانتخابات في تنزانيا قد أعلنت، في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فوز ماغوفولي بالانتخابات الرئاسية، وأدى اليمين الرئاسي للولاية الثانية الخميس الماضي.