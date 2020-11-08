بومبيو يتهم خامنئي شخصياً بـ"السرقة":تنفق المليارات لحماية نظام اللصوص

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، السبت، على تعليق المرشد الإيراني علي خامنئي، الذي وصف الانتخابات الأمريكية بأنها "مسرحية"، واتهم بومبيو المرشد الإيراني بـ"السرقة" وإنفاق مليارات الدولارات لحماية "نظام حكم اللصوص"، على حد تعبيره.

وقال بومبيو، عبر حسابه على تويتر ردا على خامنئي: "لقد سرقت شخصيا مئات الملايين من الدولارات من شعبك. انتخاباتك مزحة، مع استبعاد مئات المرشحين حتى من الترشح. اليوم، شعبك يتضور جوعا لأنك تنفق المليارات على حروب بالوكالة لحماية نظام حكم اللصوص الخاص بك".

وأضاف مايك بومبيو: "أمريكا تظل وستظل أعظم أمة في كل تاريخ البشرية. ونرحب باليوم الذي يحصل فيه الشعب الإيراني على أمنيته، وأنت تعرف ما هي أمنيته، هذا كل شيء".

وكان خامنئي قال، في تغريدة عبر حسابه على تويتر بالإنجليزية، بعد الإعلان عن فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية على منافسه دونالد ترامب، إن الوضع في الولايات المتحدة وما يقولونه هم أنفسهم عن انتخاباتهم مسرحية!".

وأضاف المرشد الإيراني: "هذا مثال على الوجه القبيح للديمقراطية الليبرالية في الولايات المتحدة. بصرف النظر عن النتيجة، هناك شيء واحد واضح تمامًا، وهو الانحدار السياسي والمدني والأخلاقي المؤكد للنظام الأمريكي".