دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يعتبر عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود، مؤسس المملكة العربية السعودية الحديثة وأول ملوكها، وهو الحاكم الرابع عشر من أسرة آل سعود. شكل توليه السلطة نقطة مفصلية في تاريخ المملكة. في ذكرى وفاته نسلط الضوء على مسيرته منذ ولادته وحتى وفاته.

عام 1876، ولد عبدالعزيز آل سعود في مدينة الرياض، ونشأ تحت رعاية والده الإمام عبدالرحمن بن فيصل أصغر أبناء الإمام فيصل بن تركي بن عبدالله آل سعود. وفي عام 1886 في سن العاشرة من عمره، غادر مع عائلته إلى الكويت بعد هزيمة آل سعود على يد آل رشيد وسيطرتهم على كل البلاد النجدية.

عام 1901، حاول دخول الرياض حين حارب مع الشيخ مبارك الصباح شيخ الكويت، في موقعة الصريف التي انهزمت فيها القوات الكويتية، ولم يتحقق هدف الملك عبدالعزيز آل سعود في استرداد الرياض. وعام 1902 استطاع الملك عبدالعزيز استرداد الرياض من عجلان أمير آل الرشيد بعد قتله واستسلام الحامية الرشيدية، وبهذا الحدث ظهرت الدولة السعودية الحديثة (الثالثة).

من عام 1927 إلى عام 1932، استطاع الملك عبدالعزيز السيطرة على معظم الجزيرة العربية، فقام بتغيير اسم المنطقة من أرض نجد والحجاز، إلى المملكة العربية السعودية.

توفي الملك عبدالعزيز في 9 نوفمبر 1953 عن عمر يناهز 77 عاماً ودفن في الرياض.

إليكم في الإنفوغرافيك أعلاه تسلسل زمني لأبرز محطات حياة الملك المؤسس.