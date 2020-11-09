دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حلَ مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، الموقوف من قبل اللجنة الأولمبية المصرية، في قائمة الموضوعات الأكثر تداولا على مستوى مصر عبر موقع تويتر.

وجاء تصدر مرتضى منصور القائمة تزامنا اهتمام لافت بما ستسفر عنه نتائج الانتخابات في دائرته الانتخابية في مسقط رأسه، ميت غمر بمحافظة الدقهلية (دلتا مصر).

وتباين الحديث حول احتمالات خسارة مرتضى منصور مقعده في مجلس النواب المصري، مع تقدم عمليات فرز أصوات الناخبين، المستمرة في ليل الأحد - الاثنين.

وفي سياق متصل، قال نجل رئيس نادي الزمالك، أحمد مرتضى منصور، عبر حسابه في تويتر، إن والده يحتل المركز الأول في النتائج بعد فرز 30% من لجان الاقتراع في الدائرة.

سأقوم بمساعده حضراتكم بمتابعه العمليه الانتخابيه من واقع المحاضر الرسميه دعواتكم...ترتيب الساده المرشحين بعد فرز ٤٨ لجنه https://t.co/8xEc9vTHwz

بينما ذكر الإعلامي أحمد موسى، أنه يبدو أن منصور متأخر في ترتيب نتائج فرز الأصوات، خلال حديثته في برنامجه "على مسؤوليتي" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد.

وقال موسى إنه حال فشل مرتضى منصور في الفوز في الانتخابات فإن عليه التحلي بروح رياضية، مُشيرًا إلى أن النتائج عادة ما تكون مُتغيرة وفقا لأصوات المرشحين في كل صندوق انتخابي.

وأضاف موسى أن انتخابات مجلس النواب يفوز بها من يأتي في الترتيب الأول والثاني "ومينفعش الرابع والخامس لأنها ليست بطولة الكونفدرالية" الإفريقية، حسب تعبيره.

ومثله، تحدث الإعلامي المصري عمرو أديب عن تأخر مرتضى منصور في السباق الانتخابي، لافتا أن فرز الأصوات بعض لجان قرى ميت غمر مازال جاريًا.

عمرو أديب: مع فرز بعض قرى ميت غمر مازال مرتضى منصور خارج السباق ومتأخر في الترتيب #الحكاية #MBCMASR أصل الحكاية كل يوم هتعرفها مع عمرو أديب ومتخليش يفوتك حاجة من هنا : https://t.co/Fg8gnaOcO1 https://t.co/MG80ULu4YG

في وقت ذهب البعض إلى أن احتمال خروج منصور من البرلمان قد يمهد الطريق أمام مقاضاته، في عدد من القضايا، بعضها يرتبط بمهاجمته رئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب.

وهكذا جاءت وتيرة التفاعل مع تطورات وضع مرتضى منصور في السباق الانتخابي:

مصر كلها سهرانة الليلة ؟! - الاهلاوية ينتظرون عدم نجاح المستشار مرتضى منصور في انتخابات مجلس النواب 🤦🏻‍♂️🙆🏻‍♂️ - الزملكاوية ينتظرون نجاحه 😂 https://t.co/HTsdiVCdDk

الناس كلها شمتانة في مرتضى منصور مش في مصر بس،، العالم العربي متابع معانا.. يحيا الشعب العربي ❤️❤️😍

#ليله_سقوط_مرتضي مرتضى منصور كمان خسر اخواني لقد تسرعنا في الحكم على 2020 https://t.co/Xh3eOzckY7

#ليله_سقوط_مرتضي الحقيقه فعلاً إنها ليلة سقوط مرتضي منصور، بل وبداية محاسبته بالقانون علي كل ما سبق، فبمجرد إنتهاء حصانته الحاليه سيمثل أمام النائب العام في قضايا عِده، فحتي الآن عدد الأصوات التي حصل عليها لا تغني ولا تسمن من جوع، ويتذيل الترتيب.