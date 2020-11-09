حتى اللحظة.. رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور الأكثر تداولا على مستوى مصر في تويتر

الشرق الأوسط
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رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور الأكثر تداولا على مستوى مصر في تويتر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حلَ مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، الموقوف من قبل اللجنة الأولمبية المصرية، في قائمة الموضوعات الأكثر تداولا على مستوى مصر عبر موقع تويتر.

وجاء تصدر مرتضى منصور القائمة تزامنا اهتمام لافت بما ستسفر عنه نتائج الانتخابات في دائرته الانتخابية في مسقط رأسه، ميت غمر بمحافظة الدقهلية (دلتا مصر).

وتباين الحديث حول احتمالات خسارة مرتضى منصور مقعده في مجلس النواب المصري، مع تقدم عمليات فرز أصوات الناخبين، المستمرة في ليل الأحد - الاثنين.

وفي سياق متصل، قال نجل رئيس نادي الزمالك، أحمد مرتضى منصور، عبر حسابه في تويتر، إن والده يحتل المركز الأول في النتائج بعد فرز 30% من لجان الاقتراع في الدائرة.

بينما ذكر الإعلامي أحمد موسى، أنه يبدو أن منصور متأخر في ترتيب نتائج فرز الأصوات، خلال حديثته في برنامجه "على مسؤوليتي" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد.

وقال موسى إنه حال فشل مرتضى منصور في الفوز في الانتخابات فإن عليه التحلي بروح رياضية، مُشيرًا إلى أن النتائج عادة ما تكون مُتغيرة وفقا لأصوات المرشحين في كل صندوق انتخابي.

وأضاف موسى أن انتخابات مجلس النواب يفوز بها من يأتي في الترتيب الأول والثاني "ومينفعش الرابع والخامس لأنها ليست بطولة الكونفدرالية" الإفريقية، حسب تعبيره.

ومثله، تحدث الإعلامي المصري عمرو أديب عن تأخر مرتضى منصور في السباق الانتخابي، لافتا أن فرز الأصوات بعض لجان قرى ميت غمر مازال جاريًا.

في وقت ذهب البعض إلى أن احتمال خروج منصور من البرلمان قد يمهد الطريق أمام مقاضاته، في عدد من القضايا، بعضها يرتبط بمهاجمته رئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب. 

وهكذا جاءت وتيرة التفاعل مع تطورات وضع مرتضى منصور في السباق الانتخابي:

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