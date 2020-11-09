دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعاد نجل الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، علاء، نشر صور قديمة تجمع والده ووالدته بالفائز بانتخابات الرئاسة الأمريكية، جو بايدن، وزوجته.

وشارك علاء مبارك متابعي صفحته الرسمية على موقع تويتر صورتين جمعتا حسني مبارك ببايدن حين كان الأخير رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس عام 2002.

الله يرحمك مفتقدينك https://t.co/0JNW8JYB7l

وعلق نجل الرئيس المصري الراحل على الصورتين قائلا: " الله يرحمك مفتقدينك"، في إشارة إلى والده الذي توفي مطلع العام الجاري.

ونشر علاء مبارك صورا أخرى تجمع والدته، سوزان مبارك، بزوجة بايدن، جيل، عام 2010 عند زيارة الثنائي لشرم الشيخ في مصر عام 2010، وعلق على هذه الصور بالقول: "ذكريات".

ذكريات https://t.co/DbBUOdkMsO

وكان قد فاز بايدن بالانتخابات الأمريكية متفوقا على دونالد ترامب، بفارق مريح إذ حقق حتى كتابة هذا التقرير 279 صوتا بالمجمع الانتخابي مقابل 214 لمنافسه.