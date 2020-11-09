دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفى التحالف الدولي لمكافحة داعش في العراق وسوريا صحة ما نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) حول مقتل 4 جنود أمريكيين في انفجار عبوة ناسفة على طريق الحسكة – دير الزور (شمال شرق سوريا).

وقال المتحدث باسم التحالف الدولي، واين ماروتو، عبر حسابه في تويتر، الأحد، إن ما نُشر عن مقتل جنود أمريكيين في سوريا "زائف"، مؤكدا سلامة جميع أفراد الخدمة في التحالف.

كانت وكالة الأنباء السورية نقلت عن "مصادر أهلية" قولها إن 4 جنود أمريكيين قُتلوا في انفجار عبوة ناسفة استهدفت آليتهم على طريق الحسكة - دير الزور.

وذكرت سانا أن الانفجار حدث في طريق بريف بلدة مركدة، يقع بين قاعدة الشدادي العسكرية وحقل العمر النفطي بريف دير الزور.

وتنتشر قوات أمريكية في مناطق بشمال شرق سوريا، ضمن التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش. كما توفر الدعم لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي لعبت دورًا بارزا في القتال ضد التنظيم.

في وقت تقول تقارير إن نطاق انتشار القوات الأمريكية يمتد إلى حقول نفط سورية.

وكان التحالف الدولي أعلن وصول تعزيزات عسكرية أمريكية إلى شمال شرق سوريا، بعد احتكاك حدث مع قوات روسية.