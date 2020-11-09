اسطنبول، تركيا (CNN)-- استقال وزير المالية التركي، بيرات البيرق، صهر الرئيس رجب طيب أردوغان، من منصبه، مُرجعًا سبب ذلك إلى "أسباب صحية"، في بيان نُشر عبر حسابه في انستغرام، تحققت CNN منه.

وقال البيرق (42 عاما)، في البيان: "بعد خدمتي في مناصب وزارية قرابة خمس سنوات اتخذت قرارًا بعدم مواصلة واجبي، بسبب مشاكل صحية".

ولم يتضح على الفور ما إذا كان أردوغان سيقبل الاستقالة.

ويأتي بيان استقالة البيرق بعد يوم من إقالة أردوغان لرئيس البنك المركزي التركي.

وشهدت العملة التركية خسارة سريعة في قيمتها على مدى الأشهر القليلة الماضية. وفقدت ما يقرب من 30% من قيمتها هذا العام لتصل إلى مستوى قياسي منخفض.