محمود عباس ينعى صائب عريقات: خسارة كبيرة لـ"فلسطين" وشعبها

وفاة صائب عريقات.. الرجل الذي لم يتخل عن "المهمة المستحيلة" في الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نعى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، الذي وافته المنية الثلاثاء، عن عمر يناهز الـ65 نتيجة مضاعفات فيروس كورونا.

وقال عباس: "إن رحيل الأخ والصديق، المناضل الكبير الدكتور صائب عريقات، يمثل خسارة كبيرة لفلسطين ولأبناء شعبنا، وإننا لنشعر بالحزن العميق لفقدانه، خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة التي تواجهها القضية الفلسطينية"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

وتابع الرئيس الفلسطيني قائلا: "تفتقد فلسطين اليوم، هذا القائد الوطني، والمناضل الكبير الذي كان له دورٌ كبير في رفع راية فلسطين عاليا، والدفاع عن حقوق شعبنا وثوابته الوطنية، في المحافل الدولية كافة، وكان له دوره البارز عندما كان عضواً في الوفد الفلسطيني في مؤتمر مدريد للسلام في العام 1991، ووزيراً للحكم المحلي، وعمله الدؤوب رئيساً لدائرة المفاوضات التابعة لمنظمة التحرير، وعضواً في المجلس التشريعي الفلسطيني لدورتين متتاليتين، وتوج ذلك بتقلده أمانة سر وعضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير"، حسب تعبيره.

وأضاف عباس قائلا: "سيتذكر أبناء شعبنا، الفقيد الكبير الدكتور صائب عريقات، ابن فلسطين البار، الذي وقف في المقدمة مدافعا عن قضايا وطنه وشعبه في ساحات العمل والنضال الوطني وفي الساحة الدولية".

وأعرب الرئيس الفلسطيني عن تعازيه لعائلة عريقات، وأعلن الحداد وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام، حسبما نقلت الوكالة الرسمية.