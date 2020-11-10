محمد دحلان: الانعطاف الكبير في موقف تركيا مؤشر واعد وبالغ الأهمية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رأى القيادي السابق بحركة فتح الفلسطينية، محمد دحلان، أن السياسة التركية تشهد "انعطافا كبيرا" عبر عنه وزير خارجية أنقرة، مولود تشاووش أوغلو، بتصريحات لم يكشف دحلان ما هي.

وكتب القياد الفلسطينية السابق عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "الانعطاف الكبير في موقف أنقرة الذي عبر عنه وزير خارجيتها، مؤشر واعد وبالغ الأهمية على العودة إلى السياسة الواقعية في المنطقة"، على حد تعبيره.

وتابع دحلان في التغريدة نفسها قائلا: "وهو مقدمة نحو التخلي عن كل طروحات الاستقواء بالمتغير الدولي أو لعبة الاستقواء على دول الإقليم".

الانعطاف الكبير في موقف أنقرة الذي عبر عنه وزير خارجيتها، مؤشر واعد وبالغ الأهمية على العودة إلى السياسة الواقعية في المنطقة، وهو مقدمة نحو التخلي عن كل طروحات الاستقواء بالمتغير الدولي أو لعبة الاستقواء على دول الإقليم.

ولم يوضح القيادي الفلسطيني، الذي كانت قد أدرجته أنقرة على لوائح الإرهاب، التصريحات التي صدرت عن وزير الخارجية التركي.