واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلن وزير الخارجية مايك بومبيو، الثلاثاء، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب أبلغت الكونغرس رسميا بنيتها بيع أسلحة بقيمة 23 مليار دولار تقريبا إلى الإمارات العربية المتحدة، بينها طائرات F-35 المقاتلة، التي تعد أحدث المقاتلات لدى الجيش الأمريكي.

وقال بومبيو، في بيان، إن "الإمارات العربية المتحدة هي شريك أمني حيوي للولايات المتحدة منذ فترة طويلة. واليوم، وجهت وزارة الخارجية لإخطار الكونجرس رسميا بنيتنا في السماح بشراء الإمارات للعديد من القدرات المتقدمة التي تبلغ قيمتها 23.37 مليار دولار".

وأوضح أن الصفقات تشمل "ما يصل إلى 50 طائرة من طرازF-35 ، بقيمة 10.4 مليار دولار، وما يصل إلى 18 من أنظمة الطائرات بدون طيار MQ-9B، بقيمة 2.97 مليار دولار، ومجموعة ذخائر جو - جو وجو - أرض بقيمة 10 مليارات دولار".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أن هذا يأتي "تقديراً لعلاقتنا العميقة وحاجة الإمارات لقدرات دفاعية متقدمة للردع والدفاع عن نفسها ضد التهديدات المتزايدة من إيران".

واعتبر بومبيو أن "الاتفاق التاريخي لدولة الإمارات العربية المتحدة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل يوفر فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في الجيل لإحداث تغيير إيجابي في المشهد الاستراتيجي للمنطقة".

وقال: "يدرك خصومنا خاصة أولئك في إيران هذا، ولن يتوقفوا عند أي شيء لتعطيل هذا النجاح المشترك". وأضاف: "ستجعل عملية البيع المقترحة الإمارات العربية المتحدة أكثر قدرة وقابلية للتشغيل المتبادل مع شركاء الولايات المتحدة، بطريقة تتفق تماما مع التزام أمريكا الطويل الأمد بضمان التفوق العسكري النوعي لإسرائيل".