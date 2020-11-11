دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الديوان الملكي في البحرين، الأربعاء، وفاة رئيس مجلس الوزراء، الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، عن عمر يناهز 84 عاما، نُقدم فيما يلي نبذة عن حياة رئيس الحكومة الأول والوحيد منذ تأسيس البحرين كدولة ثم كمملكة، وصاحب أطول فترة رئاسة للحكومة عبر التاريخ.

نشأته

وُلد الشيخ خليفة في 24 نوفمبر/تشرين ثاني من عام 1935، وقد كان الابن الثاني للشيخ سلمان بن حمد آل خليفة حاكم البحرين آنذاك، إذ كان نجله الأول هو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة (والد العاهل البحريني الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة).

تعلم القرآن صغيرا ثم بدأ بتلقي التعليم النظامي على يد مجموعة من المعلمين الذين أوكل إليهم والده هذه المهمة، ثم التحق بإحدى المدارس الحكومية قبل أن يُرسل في عام 1957 للدراسة على فترات متقطعة في بريطانيا حتى عام 1959.

رئيسا للوزراء

نُصب الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيسا للوزراء بعد أن تحول ما يُعرف بـ"مجلس الدولة" (الذي كان يرأسه منذ يناير/كانون ثاني من عام 1970) إلى "مجلس الوزراء" وذلك في أعقاب إقامة دولة البحرين عام 1971 بعد أن كانت إمارة قبل ذلك، وقد أصبح أميرها هو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة الذي كان يُسمى "حاكما" قبل ذلك.

بقي الشيخ خليفة رئيسا للوزراء في البحرين منذ عام 1971 وحتى يوم وفاته في 11 نوفمبر/تشرين ثاني من عام 2020، ليكون صاحب أطول فترة رئاسة للحكومة عبر التاريخ إذ بلغت مدة شغله للمنصب 50 عاما و296 يوما، حسب موسوعة "ويكيبيديا" متفوقا على رئيس وزراء كامبوديا، هون سين، الذي شغل المنصب لمدة 35 عاما و301 يوما.

حياته الشخصية

لدى الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة 3 أبناء، توفي أحدهم (محمد) وبقي له ولدان هما علي وسلمان وكانت هواياته تتمثل بالرسم والتصوير الفوتوغرافي.

وفاته

أعلن الديوان الملكي البحرين وفاة رئيس الحكومة عن عمر يناهز 84 عاما في 11 نوفمبر/تشرين ثاني في مستشفى "مايو كلينك" في الولايات المتحدة الأمريكية، وأمر العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بتنكيس الأعلام أسبوعا حدادا على وفاته وتعطيل الدوائر الحكومةي لمدة 3 أيام.