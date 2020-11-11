دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكدت السعودية أنها تضع سلامة البعثات الدبلوماسية والقنصليات على رأس أولوياتها، الأربعاء، وذلك بعد أيام من تحذير أطلقته السفارة الأمريكية في الرياض لرعاياها بشأن هجمات محتملة بالصواريخ الطائرات المسيرة.

وقالت رئيسة اللجنة السادسة في وفد المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة نداء أبوعلي في كلمة المملكة أمام اللجنة السادسة في الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة الخامسة والسبعين: "المملكة العربية السعودية أخذت بزمام المبادرة من أجل الالتزام بالأحكام المقررة في اتخاذ التدابير الفعالة لتعزيز حماية وأمن وسلامة البعثات الدبلوماسية والقنصلية والممثلين الدبلوماسيين والقنصليين فيها سواء في العاصمة أو المدن الأخرى"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وأضافت أبو علي قائلة: "المملكة تتبع إجراءات أمنية مشددة بما في ذلك تخصيص لجنة دائمة لحماية الدبلوماسيين داخل وزارة الداخلية مضطلعة بمهمة تأمين المواقع والمنشآت الدبلوماسية لضمان أمن وسلامة الممثلين الدبلوماسيين في المملكة"، حسب قولها.

وتابعت المسؤولة السعودية قائلة: "إن المملكة تعد من الدول الملتزمة باحترام القواعد العرفية التي أصبحت فيما بعد من القواعد المكتوبة التي صاغتها لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة في عدد من الاتفاقات الدولية، وإنه لمن المؤسف تقاعس بعض الدول عن توفير الحماية اللازمة لمقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية، ولا يزال عالقاً في الذاكرة ما تعرضت له مقار بعثة دبلوماسية وأخرى قنصلية للمملكة من انتهاك لسلامتها وأمنها بما يشكل انتهاكاً صريحاً للمعاهدات والقوانين الدولية ذات الصلة بأمن وحماية وسلامة البعثات الدبلوماسية والقنصلية"، على حد قولها.

وختمت أبو علي بالقول: "بلادي حريصة على ضرورة العمل على تحسين وتطوير التدابير الفعالة ودعوة الدول إلى اتخاذ إجراءات فعّالة وفورية لدرء مثل هذه الانتهاكات والعمل على الحيلولة دون ارتكاب أية أعمال عنف ومن أجل تأمين استقلال عمل الموظفين الدبلوماسيين واحترام سيادة الدولة المعتمدة، وكذلك اتخاذ الإجراءات الضرورية ضد مرتكبي مثل هذه الجرائم وتوضيح التدابير المتخذة لمنع تكرار هذه الانتهاكات"، حسب قولها.

وكانت قد وجهت السفارة الأمريكية في المملكة العربية السعودية، في 28 أكتوبر/تشرين أول، تحذيرا للمواطنين الأمريكية من احتمال وقوع هجمات بصواريخ أو بطائرات دون طيار (درونز)، في الرياض، مع تصاعد هجمات الحوثيين من اليمن خلال الأيام الأخيرة.