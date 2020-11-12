الأمير خليفة بن سلمان رئيس وزراء البحرين الراحل بسطور

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت الديوان الملكي البحريني، الأربعاء، وفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس وزراء البحرين عن عمر 85 عاما بأحد المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية، وفيما يلي نقدم لكم نبذة سريعة عنه وفقا لما نقلته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية.

- تولى الأمير الرحال بأواخر خمسينيات ومطلع ستينيات القرن الماضي، مسؤولية مجلس المعارف، فضلاً عن رئاسة مالية الحكومة ورئاسة المجلس الإداري للدولة، وغيرها؛ وتبنى العديد من البرامج والخطط التي نقلت البلاد قفزات نوعية سواء على صعيد رفع المستوى المعيشي للمواطنين أو على صعيد دعم البنية الأساسية للدولة وقطاعاتها الاقتصادية المختلفة.

- كُلف برئاسة مجلس الدولة في سبعينيات القرن الماضي، وقد أُعيدت تسمية هذا المجلس المهم بمجلس للوزراء، حيث بدأ عملية التحديث الفعلي والمؤسسي للتنظيم الإداري الجديد للدولة.

- ترأس في الثمانينيات والتسعينيات مجلسي السياسات النفطية والاقتصادية وغيرها، التي كانت بمثابة خطوات نوعية مهمة لاستغلال موارد البلاد وتوظيفها التوظيف الأمثل، وبما يصب في مصلحة مملكة البحرين ومكتسبات أهلها الكرام.

- نال الأمير الراحل عدة جوائز منها جائزة الشرف للإنجاز المتميز في مجال التنمية الحضرية والإسكان 2007، وجائزة "ابن سينا" من منظمة اليونسكو عام 2009، وجائزة الأهداف الإنمائية للألفية 2010، وجائزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التنمية المستدامة من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات، ومصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على مبادرته بإعلان الخامس من إبريل من كل عام ليكون يومًا عالميًا للضمير، وغيرها.