مدرّس في مصر يثير جدلا بعد "الإساءة للنبي محمد" والنيابة تصدر توجيها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار مدرس في مصر جدلا واسعا بعد تداول مقاطع فيديو ورسائل نصية له وهو يقوم بـ"ازدراء الدين الإسلامي والإساءة للنبي محمد" وفقا للبلاغات التي تلقتها النيابة العامة.

وأمر النائب العام المصري، حماده الصاوي، وفقا لتقرير نشرته بوابة الأهرام، بفتح تحقيق عاجل في واقعة ازدراء مدرس للدين الإسلامي.

ولقت تقرير الأهرام إلى أن "وحدة الرصد والتحليل بمكتب النائب العام كانت قد رصدت تداولًا واسعًا بمواقع التواصل الاجتماعي لصورة من محادثة نصية منسوبة لشخص مقيم بمحافظة الإسماعيلية تشكل جريمة ازدراء الدين الإسلامي بالإساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعرض الأمر على النائب العام أمر بالتحقيق ال عاجل في الواقعة".

وبدأت نيابة الإسماعيلية الكلية بمباشرة التحقيقات في الواقعة، والتي قُيدت برقم 4165 لسنة 2020 إداري ثالث الإسماعيلية، وفقا للأهرام.