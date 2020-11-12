أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- تبنى تنظيم داعش هجومًا على مقبرة لغير المسلمين في مدينة جدة السعودية، أسفر عن إصابة شخصين، الأربعاء، حسب بيان صادر عن التنظيم نُشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومجموعة "سايت" الاستخبارية، الخميس.

وزعم التنظيم أن "مفرزة أمنية" من "ولاية الحجاز" زرعت عبوة ناسفة في مقبرة غير المسلمين في جدة، حيث فجَروها بعد أن تجمعت أهداف "أجنبية"، مما أدى إلى إصابة عدد منهم "نُصرة" للنبي محمد.

ولم يقدم التنظيم أي دليل لدعم مزاعمه حول تبنيه الهجوم.

وأصيب شخصان في هجوم بعبوة ناسفة في المراسم السنوية لإحياء ذكرى نهاية الحرب العالمية الأولى في مقبرة غير المسلمين في جدة، الأربعاء، بحسب التلفزيون السعودي الرسمي.