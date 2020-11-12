أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أخلى الجيش الإسرائيلي، الخميس، جنديًا أمريكيًا من قوات حفظ السلام أصيب في حادث سقوط طائرة مروحية قرب مدينة شرم الشيخ، جنوب شبه جزيرة سيناء.

وقال بيان للجيش الإسرائيلي، إن إسرائيل عرضت "المساعدة الطبية في إجلاء قوات حفظ السلام المتعددة الجنسيات والمراقبين (MFO) الذين أصيبوا في حادث تحطم مروحية".

وأضاف البيان أن "مروحية تابعة للجيش الإسرائيلي تحمل جنودًا من نخبة البحث والإنقاذ من الوحدة 669 (القوات الجوية الإسرائيلية)، قامت بإجلاء جندي حفظ سلام أمريكي مُصاب من القوة المتعددة الجنسيات والمراقبون إلى مستشفى إسرائيل لتلقي العلاج".

كانت قوات حفظ السلام الدولية في سيناء قد أعلنت، الخميس، مقتل 8 عسكريين من عناصرها بينهم 6 أمريكيون، إثر تحطم طائرة مروحية في جنوب شبه جزيرة سيناء المصرية.

وقالت القوات، في بيان، أولا إن 7 قتلوا بينهم 5 أمريكيين بينما نجا عنصر أمريكي من الحادث، ثم حدثت بيانها موضحة أن عدد القتلى هو 8 بينهم 6 أمريكيين وفرنسي وتشيكي، بالإضافة إلى نجاة عنصر أمريكي، وأشارت إلى أنه تم حجب أسماء الضحايا إلى حين إخطار أقاربهم.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع التشيكية لـCNN إن سبب في سقوط مروحية قوات حفظ السلام في سيناء هو "عطل تقني".

وكان مصدر أمريكي مسؤول قد أكد، في تصريحات لشبكة CNN، أنباء تحطم المروحية، مضيفا أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعمل على جمع تفاصيل الحادث.

وتشرف قوة حفظ السلام، المعروفة باسم القوة متعددة الجنسيات والمراقبين، على اتفاقية السلام التي تم التوصل إليها بين مصر وإسرائيل كجزء من اتفاقيات كامب ديفيد لعام 1978.