محافظ جدة بالإنجليزية لمصاب بالانفجار: أنا جارك

الشرق الأوسط
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محافظ جدة بالإنجليزية لمصاب بالانفجار: أنا جارك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— حوار محافظ جدة، الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، باللغة الإنجليزية مع أحد مصابي انفجار جدة في مقبرة لغير المسلمين في المدينة لاقى تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبرز في مقطع الفيديو المتداول والذي نشرته إمارة مكة على صفحتها الرسمية، ما قاله الأمير للمصاب "أنا جارك" إذا احتاج أي شيء، موجها الأطباء بالاهتمام به.

وأبرز نشطاء في مقطع الفيديو ذاته، حديث الأمير مع رجل الأمن، المصاب الآخر في الانفجار، وقوله "الي يأمر به الحين احنا خدامهم".

وكانت إمارة مكة قد أعلنت أن الانفجار الذي وقع في مقبرة لغير المسلمين في مدينة جدة، خلال إحياء ذكرى نهاية الحرب العالمية الأولى، الأربعاء، أسفر عن إصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي.

وقال المتحدث الإعلامي لإمارة مكة، إن "الجهات الأمنية باشرت صباح اليوم حادثة اعتداء جبان أثناء حضور عدد من القناصل لمناسبة في جدة نتج عنها إصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي بإصابتين طفيفتين"، وفقا لما نقلته قناة "الإخبارية" السعودية.

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