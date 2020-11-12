محافظ جدة بالإنجليزية لمصاب بالانفجار: أنا جارك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— حوار محافظ جدة، الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، باللغة الإنجليزية مع أحد مصابي انفجار جدة في مقبرة لغير المسلمين في المدينة لاقى تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

#فيديو 🎥 محافظ جدة #مشعل_بن_ماجد يطمئن على الحالة الصحية لمصابي حادثة الاعتداء التي وقعت اليوم في #جدة ..وضعهم الصحي مستقر ويتلقون العلاج في مستشفى متخصص بالمحافظة https://t.co/W5YFxYMnpx

وبرز في مقطع الفيديو المتداول والذي نشرته إمارة مكة على صفحتها الرسمية، ما قاله الأمير للمصاب "أنا جارك" إذا احتاج أي شيء، موجها الأطباء بالاهتمام به.

وأبرز نشطاء في مقطع الفيديو ذاته، حديث الأمير مع رجل الأمن، المصاب الآخر في الانفجار، وقوله "الي يأمر به الحين احنا خدامهم".

وكانت إمارة مكة قد أعلنت أن الانفجار الذي وقع في مقبرة لغير المسلمين في مدينة جدة، خلال إحياء ذكرى نهاية الحرب العالمية الأولى، الأربعاء، أسفر عن إصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي.

وقال المتحدث الإعلامي لإمارة مكة، إن "الجهات الأمنية باشرت صباح اليوم حادثة اعتداء جبان أثناء حضور عدد من القناصل لمناسبة في جدة نتج عنها إصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي بإصابتين طفيفتين"، وفقا لما نقلته قناة "الإخبارية" السعودية.