دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عبر حسن نصرالله الأمين العام لجماعة "حزب الله" اللبنانية، الأربعاء، عن سعادته بخسارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لانتخابات البيت الأبيض، واعتبر أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان هو "الأكثر قلقا" من فوز جو بايدن بالانتخابات.

وقال نصرالله، في كلمة بمناسبة "يوم شهيد حزب الله"، إن "ما جرى في الانتخابات الأمريكية افتضاح للديمقراطية والأمر لا يعني ترامب فقط بل الحزب الجمهوري"، في إشارة إلى رفض الاعتراف بفوز جو بايدن. ورأى نصرالله أنه "لن يكون هناك فرق في السياسات الأمريكية" في المنطقة مع تغير الرؤساء، مؤكدا أن السياسات الأمريكية في المنطقة "هي سياسات إسرائيلية"، على حد تعبيره.

وأعرب نصرالله عن فرحته على المستوى الشخصي بما وصفه "السقوط المذل" لترامب. وقال إن إدارة ترامب هي "الأسوأ والأشد وقاحة على أصدقائهم قبل أعدائهم". وأضاف: "نشعر بالفرح بسقوط ترامب بسبب جريمته الوقحة بحق الشهيدين القائدين قاسم سليماني وأبومهدي المهندس"، وفقا لما نقلته قناة "المنار" التابعة لحزب الله.

ورأى نصرالله أنه "مع خروج ترامب يسقط أحد الأضلاع الثلاثة لصفقة القرن التي يمثلها إلى جانبه نتنياهو ومحمد بن سلمان"، وقال نصر الله إن ولي العهد السعودي هو "الأكثر قلقا بين قادة المنطقة من فوز بايدن"، مشيرا إلى انتقادات بايدن للسياسات السعودية خلال حملته الانتخابية.

ودعا نصرالله إلى "الالتزام بأقصى درجات الحذر والاستعداد" بعد إقالة ترامب لوزير الدفاع مارك إسبر، قائلا إن هناك أنباء تتردد عن أن ترامب قد يتخذ قرارا بعمل عسكري خارجي بعد خسارته أو قد يستعين بالجيش داخليا إذا اندلعت مظاهرات وأعمال شغب بسبب الانتخابات، وأضاف: "مع شخص مثل ترامب كل شيء محتمل بعد إقالته لوزير الدفاع".