دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ردت جماعة الإخوان المسلمين على تصنيفهم من قبل هيئة كبار العلماء بالسعودية عل أنهم "جماعة إرهابية لا تمثل الإسلام" محذرة من الانتماء لها أو التعاطف معها.

وقال طلعت فهمي، المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين، في تصريحات أدلى بها لوكالة أنباء الاناضول التركية الرسمية ونقلها حزب الحرية والعدالة المحظور والذي يعتبر الذراع السياسية للجماعة إن "جماعة الإخوان بعيدةٌ كل البعد عن العنف والإرهاب وتفريق صف الأمة، وهي منذ نشأتها جماعة دعوية إصلاحية تدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة دون إفراط أو تفريط".

وتابع قائلا إن "الجماعة تنفي كل الاتهامات التي ساقتها هيئة كبار العلماء ضدها" مؤكدا أن "منهج الجماعة تأسس على كتاب الله وصحيح السنة دون شطط أو تطرف، وتاريخها يشهد بذلك".

واستشهد فهمي وفقا للحرية والعدالة بأقوال علماء سعوديين بارزين هم: "عبد العزيز بن باز، وبن جبرين وسفر الحوالي، واللجنة الدائمة للإفتاء (رسمية)، بحق الجماعة، وأن "هؤلاء قالوا إن الإخوان من أقرب الجماعات إلى الحق، ومن أهل السنة والجماعة والفرق الناجية وجماعة وسطية وتقصد الإصلاح والدعوة إلى الله"، لافتا على أن "الجماعة بعيدة تماما عن العنف والإرهاب، وكانت دوما ضحية لعنف وإرهاب النظم الدكتاتورية.. الجماعة ظلت منحازة للعقيدة الإسلامية الصحيحة وقضايا الأمة العادلة، وأولها قضية فلسطين".