دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعرضت السفارة السعودية في مدينة لاهاي الهولندية، الخميس، لحادث إطلاق نار، وذلك غداة الانفجار الذي وقع في مقبرة لغير المسلمين في مدينة جدة السعودية خلال إحياء دبلوماسيين غربيين لذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى.

وقالت شرطة لاهاي، عبر حسابها على تويتر، إنه "في حوالي الساعة السادسة صباحا، تلقينا بلاغا عن إطلاق عدة طلقات نارية على مبنى السفارة السعودية"، وأضافت أنه لا توجد إصابات وأنها تحقق في الحادث، داعية شهود العيان أو أي شخص لديه معلومات بالتواصل معها.

في الوقت نفسه، أكدت السفارة السعودية في لاهاي، في بيان، أن مقرها "تعرض لحادث إطلاق نار جبان فجر الخميس"، وقالت السفارة السعودية إن "رجال أمن السفارة أبلغوا الجهات الأمنية بالحادث فور وقوعه، وتم تطويق موقعه وإغلاق الطريق المؤدي للسفارة، وتعزيز الإجراءات الأمنية وأخذ الأدلة الجنائية"، مضيفة أنه "لم يتعرض أي من منسوبي البعثة لأي إصابات".

وأعربت السفارة عن إدانة الحكومة السعودية لهذا "الاعتداء الجبان"، معبرة في الوقت نفسه عن الشكر للسلطات الهولندية على سرعة تجاوبها لمباشرة الحادث، وعن تطلعها لكشف ملابساته ومعرفة نتائجه، وتقديم من يقف خلفه إلى العدالة.

وحثت السفارة المواطنين السعوديين المتواجدين في مملكة هولندا على رفع مستوى الحيطة والحذر، وعدم التردد في التواصل مع السفارة عند الحاجة للمساعدة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.