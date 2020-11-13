دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعرب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الخميس، عن تعازيه لذوي ضحايا قوات حفظ السلام الدولية، الذي لقوا مصرعهم جراء تحطم طائرتهم فوق جزيرة تيران، جنوب شبه جزيرة سيناء المصرية.

وكتب بايدن، في حسابه عبر تويتر: "أتقدم بأحر التعازي لأحباء قوات حفظ السلام، بمن فيهم 6 من أفراد الخدمة الأمريكية، الذين لقوا حتفهم في جزيرة تيران، وأتمنى الشفاء العاجل للأمريكيين الباقين على قيد الحياة".

وأضاف بايدن: "أشارك جميع الأمريكيين في التشرف بتضحياتهم، وأنا أُبقي أحبائهم في صلواتي".

I extend my deep condolences to the loved ones of the peacekeepers, including 6 American service members, who died on Tiran Island, and wish a speedy recovery to the surviving American. I join all Americans in honoring their sacrifice, as I keep their loved ones in my prayers.

كانت قوات حفظ السلام الدولية في سيناء قد أعلنت، الخميس، مقتل 8 عسكريين من عناصرها بينهم 6 أمريكيين، إثر تحطم الطائرة في جنوب شبه جزيرة سيناء.

وقالت القوات، في بيان، أولا إن 7 قتلوا بينهم 5 أمريكيين بينما نجا عنصر أمريكي من الحادث، ثم حدثت بيانها موضحة أن عدد القتلى هو 8 بينهم 6 أمريكيين وفرنسي وتشيكي، بالإضافة إلى نجاة عنصر أمريكي، وأشارت إلى أنه تم حجب أسماء الضحايا إلى حين إخطار أقاربهم.

وفي وقت لاحق، أعربت مصر عن تعازيها لحكومات الولايات المتحدة وفرنسا والتشيك وأسر ضحايا عناصر القوات الدولية لحفظ السلام، الذين لقوا مصرعهم في سقوط المروحية.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع التشيكية لـCNN ، إن سبب في سقوط مروحية قوات حفظ السلام في سيناء هو "عطل تقني".

وتشرف قوة حفظ السلام، المعروفة باسم القوة متعددة الجنسيات والمراقبين، على اتفاقية السلام التي تم التوصل إليها بين مصر وإسرائيل كجزء من اتفاقيات كامب ديفيد لعام 1978.