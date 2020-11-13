(CNN)—أشعل مقتل حنان البرعصي، المحامية الليبية والناشطة بمجال حقوق المرأة، على يد مسلحين أطلقوا النار عليها في بنغازي، جدلا واسعا بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

مقتل البرعصي وكان بعد يوم واحد على انتقادها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ابن المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي أو ما يُعرف أيضا بقوات شرق ليبيا، وانتقدت أيضا في مقطع فيديو، الاثنين، ببث مباشر شخصيات كبيرة موالية للجيش الوطني الليبي.

وبينت البرعصي في مقطع الفيديو أنه سيتم إسكاتها بالتهديدات، مضيفة: "لن استسلم، فقط بالرصاص سأستسلم، إذا مت فليكن ذلك، فقط بالموت يمكن إسكاتي، غدا سيكون لدي عدد من المفاجآت (لأشاركها) عدد من المفاجآت".

وتواصلت CNN مع الجيش الوطني الليبي للحصول على تعليق حول مقتل البرعصي، دون رد حتى كتابة هذا التقرير.

ويذكر أنه ووفقا لبعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، فإن البرعصي التي عرّفت بأنها ناشطة في انتقاد الفساد وسوء استخدام السلطة وخروقات حقوق الإنسان، قتلت في وضح النهار من قبل مسلحين مجهولين.