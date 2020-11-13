بومبيو عن وفاة رئيس وزراء البحرين: كان سياسيا من الطراز الأول

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— وصف وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، رئيس الوزراء البحريني الراحل، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بأنه كان سياسيا من الطراز الأول.

جاء ذلك في بيان لبومبيو، الخميس، قال فيه: "نشعر ببالغ الأسى لسماع خبر وفاة السمو الملكي البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة. نتوجه بأحر التعازي لأسرته وللشعب البحريني. يشغل السمو الملكي منصب رئيس الوزراء منذ استقلال بلاده، وكان رجل دولة من الطراز الأول وصديقا وشريكا وثيقا للولايات المتحدة".

وتابع وزير الخارجية الأمريكي قائلا: "كان السمو الملكي آل خليفة ملتزما بتعزيز السلام في المنطقة ومختلف أنحاء العالم إلى حد بعيد، ونحن نكرم إرثه ونواصل التزامنا بتعزيز شراكتنا القوية وصداقتنا مع مملكة البحرين".

وكان الديوان الملكي البحريني قد أعلن، الأربعاء، وفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس وزراء البحرين عن عمر 85 عاما بأحد المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية.