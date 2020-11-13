تركي آل الشيخ يعلق بفيديو على كلمة ولي عهد السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّب تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، على تصريحات ولي عهد بلاده، الأمير محمد بن سلمان، بمقطع فيديو حمل عنوان "كلام من القلب لكل سعودي وسعودية في أرضنا الطاهرة".

كلام من القلب لكل سعودي وسعودية في أرضنا الطاهره 🇸🇦❤️ https://t.co/RgKAnM36pG

جاء ذلك في مقطع فيديو نشره آل الشيخ على صفحته بتويتر، حيث قال: "بعد الي قرأته في كلمة سمو سيدي ولي العهد، أحب أقول أنا الي يعرفني أتكلم دائما من القلب.. أنت شخص استثنائي في زمن استثنائي تقوم بعمل استثنائي.."

وتابع قائلا: "شكرا محمد بن سلمان أنت شخص مجدد وعظيم".

وكان ولي العهد السعودي قد قال، الخميس، إن المملكة استطاعت القضاء "خلال سنة واحدة" على مشروع التطرف الأيديولوجي، الذي صُنع على مدى 40 عامًا، بعدما وعد بذلك في 2017.

وقال ولي العهد: "قدمت وعودًا في عام 2017 بأننا سنقضي على التطرف فوراً، وبدأنا فعلياً حملة جادة لمعالجة الأسباب والتصدي للظواهر وخلال سنة واحدة استطعنا أن نقضي على مشروع أيديولوجي صُنع على مدى 40 سنة".