دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت السلطات القطرية القبض على عدد من الأشخاص بتهمة "إثارة النعرات القبلية" عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت وزارة الداخلية القطرية، في حسابها عبر تويتر، مساء الجمعة، إنها ضبط هؤلاء الأشخاص، بعدما رصدت قيامهم، في وسائل التواصل الاجتماعي، بـ"إثارة للنعرات القبلية بين أبناء المجتمع الواحد واستخدام متكرر لمفردات عنصرية".

وأضاف الداخلية القطرية أنه جاري إحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها في حقهم، مؤكدة أنها "لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يتبنى خطابًا عنصريًا للمساس بوحدة المجتمع القطري وترابطه، وتهديد أمنه واستقراره وسلمه الاجتماعي.

يأتي هذا فيما أشار موقع شبكة الجزيرة الإخبارية القطرية إلى أن المقبوض عليهم عددهم 5.

وأهابت الداخلية القطرية بمستخدمي منصات التواصل الاجتماعي في البلاد الالتزام بالقوانين، وعدم الإساءة لأي مكون داخل المجتمع على أسس قبلية أو عنصرية.