(CNN) -- حدد الجيش الأمريكي هوية عناصره الخمسة، الذين قُتلوا في حادث تحطم مروحية أثناء خدمتهم كجزء من قوات حفظ السلام في مصر، الخميس الماضي.

والأمريكيون، الذين كانوا ضمن سبعة من أفراد القوة الذين قتلوا في تحطم المروحية بجنوب شبه جزيرة سيناء، هم: النقيب سيث فيرنون فانديكامب (31 عامًا) من مدينة كاتي بولاية تكساس؛ ضابط الصف دالاس جيرلد جارزا (34 عامًا) من مدينة فايتفيل بولاية نورث كارولينا؛ كبير ضباط الصف مروان سامح غبور (27 عامًا) من مدينة مارلبورو بولاية ماساتشوستس؛ الرقيب كايل روبرت ماكي (35 عامًا)، من مدينة باينسفيل في ولاية أوهايو؛ والرقيب جيريمي كاين شيرمان (23 عامًا) من مدينة واتسيكا بولاية إلينوي.

ووقع حادث تحطم المروحية، صباح الخميس، فوق جزيرة تيران بالقرب من شرم الشيخ. وقالت وزارة الدفاع التشيكية إن الهجوم "نتج عن مشكلات فنية"، وطال مروحية من طراز بلاك هوك كانت في مهمة إمداد للقوات متعددة الجنسيات والمراقبين.

كما قُتل في الحادث فرنسيًا وتشيكياً، قالت السلطات التشيكية إن الأخير هو الرقيب ميكايلا تيتشا، أول جندية تشيكية تُقتل في مهمة أجنبية منذ الثورة المخملية في 1989.

ونجا أحد عناصر قوات حفظ السلام الأمريكية من الحادث، وتم نقله من قبل الجيش الإسرائيلي إلى مستشفى إسرائيلي لتلقي العلاج، حسب بيان للجيش الإسرائيلي.

وتشرف القوة المتعددة الجنسيات والمراقبون على اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه بين مصر وإسرائيل كجزء من اتفاقيات كامب ديفيد لعام 1978.

وتتألف القوة من نحو 1150 فردًا من 13 دولة بينهم 450 أمريكيًا.

وتدهور الوضع الأمني ​​في المنطقة في السنوات الأخيرة، وسط موجة عنف من قبل جماعة محلية تابعة لتنظيم داعش، استهدفت المدنيين والقوات الحكومية.

في 2016، بعد سلسلة من الهجمات المسلحة، نقلت الولايات المتحدة عددًا كبيرًا من القوات جنوبًا إلى حيث اعتُبرت أكثر أمانًا وزادت من استخدام التكنولوجيا عن بُعد مثل الكاميرات لتنفيذ المهمة.