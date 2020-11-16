كل ما قد تحتاج معرفته عن حفل توقيع اتفاقية السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل

هذا ما قاله ترامب لحظة إعلانه اتفاق السلام بين البحرين وإسرائيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يتوجه وفد بحريني رفيع المستوى، برئاسة وزير الخارجية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، إلى إسرائيل، الأربعاء المقبل، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية (بنا).

وهي أول زيارة رسمية لمسؤولين بحرينيين إلى إسرائيل، بعد توقيع البلدين اتفاق تطبيع العلاقات بينهما في البيت الأبيض، في منتصف سبتمبر أيلول الماضي.

وقالت وكالة الأنباء البحرينية إن الزيارة هدفها إجراء مزيد من المباحثات المشتركة، في ضوء ما تم الاتفاق عليه في إعلان تأييد السلام وإعلان مبادئ إبراهيم.

وأضافت الوكالة أن الزيارة تؤكد موقف البحرين الثابت والدائم تجاه دعم عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط، وتسليط الضوء على الفرص الاقتصادية والاتفاقيات الثنائية مع إسرائيل، والمساعي الرامية نحو تحقيق المصالح المشتركة في مجالات متعددة.

ويأتي الإعلان عن الزيارة بعد يوم من مصادقة الحكومة الإسرائيلية على الاتفاق مع البحرين، ليكتسب قوة سريان تنفيذه.

وفي 18 أكتوبر تشرين الأول، وصلت أول رحلة طيران تجارية إسرائيلية البحرين، وحملت على متنها وفد ضم مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين.