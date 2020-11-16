دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصف عضو هيئة كبار العلماء السعودية عبدالله المطلق الإمام البخاري بأنه "جبل شامخ في خدمة السنة"، وذلك وسط الجدل الذي أثاره الكاتب والمحلل السعودي تركي الحمد بتغريدته عن أن صحيح البخاري "يتناقض" مع القرآن.

وقال المطلق، عبر حسابه على تويتر، إن "الإمام البخاري جبل شامخ في خدمة السُّنة، أجمعت الأمة الإسلامية على إمامته وعدالته وحفظه وإتقانه وفقهه وعلى مكانة كتابه حتى اتفقوا على أنه أصح كتاب بعد القرآن"، على حد تعبيره.

الإمام البخاري جبل شامخ في خدمة السُّنة أجمعت الأمة الإسلامية على إمامته وعدالته وحفظه وإتقانه وفقهه وعلى مكانة كتابه حتى اتَّفقوا على أنَّه أصح كتابٍ بعد القرآن. قال إمام الأئمة ابن خزيمة: «ما رأيت تحت أديم السماء أعلم بالحديث ولا أحفظ له من محمد بن إسماعيل البخاري».

وكان وزير الشؤون الإسلامية بالسعودية عبداللطيف آل الشيخ قد نشر تغريدة، الأحد، عن صحيحي البخاري ومسلم، وكتب فيها: "قال النووي رحمه الله في مقدمة شرح صحيح مسلم: (اتفق العلماء رحمهم الله على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان البخاري ومسلم. وتلقتهما الأمة بالقبول)، رحمهما الله وجزاهما عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأوفاه".

وتعرض الحمد لموجة انتقادات بعدما قال، عبر حسابه على تويتر، الجمعة الماضية، إنه "قبل أن ننتقد الصور المسيئة لرسولنا الكريم، عليه السلام، علينا أن ننتقد تراثنا الذي وفر المادة الحية لهذه الرسومات، وأولها صحيح البخاري.. من خلال هذا الكتاب، ومقارنته بالقرآن الكريم، أجد أنه يتناقض معه تماما".

بينما دافعت الإعلامية السعودية نادين البدير عن تركي الحمد، ودشنت هاشتاغ "#القطيع_يسيء_لتركي_الحمد"، عبر حسابها على تويتر، وقالت إن "ابن القطيع لا يفكر. بلا وعي. بلا أخلاق. ومعدوم العقل. تلونه كل صباح كيفما تشاء"، على حد تعبيرها.

وأضافت البدير: "كم يسهل عليكم التطاول على كبار المثقفين وأصحاب الفكر الحر والنقي، دعوا المفكر وشأنه، دعوه يبدع ولا تشغلوه، أتمنى ألا يضيع تركي الحمد وقته بقراءتكم، وشكرا لكل من تفاعل مع الهاشتاغ الذي أطلقته".