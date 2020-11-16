دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دافعت الإعلامية السعودية نادين البدير عن الكاتب والمحلل السياسي السعودي تركي الحمد بعد تغريدته عن صحيح البخاري التي رأى فيها أنه "يتناقض" مع القرآن.

ودشنت البدير هاشتاغ "#القطيع_يسيء_لتركي_الحمد"، عبر حسابها على تويتر، وقالت إن "ابن القطيع لا يفكر. بلا وعي. بلا أخلاق. ومعدوم العقل. تلونه كل صباح كيفما تشاء"، على حد تعبيرها.

وأضافت البدير: "كم يسهل عليكم التطاول على كبار المثقفين وأصحاب الفكر الحر والنقي، دعوا المفكر وشأنه، دعوه يبدع ولا تشغلوه، أتمنى ألا يضيع تركي الحمد وقته بقراءتكم، وشكرا لكل من تفاعل مع الهاشتاغ الذي أطلقته".

كم يسهل عليكم التطاول على كبار المثقفين وأصحاب الفكر الحر والنقي دعوا المفكر وشأنه دعوه يبدع ولا تشغلوه أتمنى ألا يضيع #تركي_الحمد وقته بقرائتكم وشكرا لكل من تفاعل مع الهاشتاغ الذي أطلقته #القطيع_يسيء_لتركي_الحمد

وتعرض الحمد لموجة انتقادات بعدما قال، عبر حسابه على تويتر، الجمعة الماضية، إنه "قبل أن ننتقد الصور المسيئة لرسولنا الكريم، عليه السلام، علينا أن ننتقد تراثنا الذي وفر المادة الحية لهذه الرسومات، وأولها صحيح البخاري.. من خلال هذا الكتاب، ومقارنته بالقرآن الكريم، أجد أنه يتناقض معه تماما".