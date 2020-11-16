أحد أبرز وجوه نظام الأسد.. مسيرة وليد المعلم من ميلاده حتى وفاته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- توفي نائب رئيس الوزراء السوري وزير الخارجية وليد المعلم عن عمر يناهز 80 عاما، وفقا لما نقله التلفزيون السوري ووكالة الأنباء الرسمية عن وزارة الخارجية والمغتربين، فجر الإثنين.

وتولى المعلم منصب وزير الخارجية منذ 11 فبراير/ شباط عام 2006، وظل المعلم في منصبه رغم تعاقب الحكومات المختلفة في سوريا خلال الـ14 عاما الماضية، ويعد المعلم أحد أبرز وجوه نظام الرئيس السوري بشار الأسد، خاصة في ظل الأزمة السورية التي بدأت عام 2011.

وفيما يلي مسيرة وليد المعلم منذ ولادته، بحسب موقع وزارة الخارجية السورية: