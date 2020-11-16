دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- افتتح وزير الدولة الإماراتي لشؤون الدفاع محمد بن أحمد البواردي، الإثنين، المؤتمر السنوي للوزارة "القادة لحروب القرن الواحد والعشرين"، تحت عنوان "دور الدفاع في المرونة الوطنية ما بعد 2020"، معتبرا أن تهديد فيروس كورونا يتجاوز عواقب الحروب.

وقال البواردي، في كلمة خلال افتتاح المؤتمر الذي عٌقد عبر الاتصال المرئي، إن "العالم بأسره يواجه تهديداً حقيقياً للبشرية، تهديداً يتجاوز عواقب الحروب والمعارك التقليدية، إنه انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الذي أصبح عدواً مشتركاً للبشرية، ويتطلب بذل جهود دولية مشتركة لمواجهته واحتوائه".

وأكد البواردي على "أهمية الاستعداد لمواجهة التحديات المستقبلية التي يمكن أن تكون أكثر تعقيداً في طبيعتها من التحدي الحالي"، وقال: "ينبغي أن يكون هدفنا الحقيقي هو إعداد الدول لمواجهة هذه التحديات في المستقبل، مع ضمان مستوى متقدم من المرونة، وأن نحمي وجود بلداننا بينما نجد سبلاً للتعافي من هذه الأزمات بسرعة".

وأضاف البواردي أن "دولة الإمارات أثبتت، من خلال تعاملها مع هذه الأزمة، إيمانها التام بمبادئ التسامح والتعايش مع جميع الشعوب، حيث مدت دولة الإمارات يد التعاون والتآزر لجميع دول العالم لمواجهة الجائحة والتصدي لآثارها وتداعياتها، وهو ما يؤكد أن قيم التسامح والسلام والتعاضد والأخوة قيمٌ راسخةٌ وباقيةٌ ببقاء الإنسانية في مجتمع دولة الإمارات، وتنعكس آثارها الإيجابية إقليمياً ودولياً".

وتابع وزير الدولة الإماراتي لشؤون الدفاع بالقول إنه "يثمن الجهود الوطنية كافة في إدارة هذه الأزمة لمكافحة جائحة كورونا، والمتمثلة في المجلس الأعلى للأمن الوطني، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، والمؤسسات والهيئات الاتحادية والمحلية".