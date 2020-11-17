دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تصدر وسم "بن باز" موقع التواصل الاجتماعي، تويتر في السعودية، صباح الثلاثاء، بعد جدل فتاوى أن "الأرض لا تدور" تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وفيما يلي نستعرض لكم نبذة سريعة عنه وفقا لموقعه الرسمي:

هو عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله آل باز، وُلِدَ في مدينة الرياض في الثاني عشر من ذي الحجة سنة 1330هجري (1911/1912) بالتقويم الميلادي، والده هو عبدالله بن عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله آل باز، وقد توفي في ذي القعدة سنة 1333هـ، وعمر بن باز ثلاث سنوات، والدة بن باز هي هيا بنت عثمان بن عبدالله بن خزيم، وتوفيت سنة 1356هـ، وبن باز في الـ26 من عمره.

نشأ بن باز يتيمًا في حِجْر أمه هيا بنت عثمان بن عبدالله بن خزيم، فقامت الأم برعايته وتربيته على الأخلاق الفاضلة والآداب الحميدة هو وأخويه: إبراهيم بن عبدالرحمن بن سيف - الأخ غير الشقيق لسماحة الشيخ - ومحمد بن عبدالله بن باز.

تمتع بن باز ببصره إلى سنة 1346هـ، حيث أصابه مرض يُسَمَّى في نجد (أبا الرغيد) أدى إلى ضعف بصره، واستمر المرض معه إلى محرم سنة 1350هـ؛ حيث ذهب بصرُه بالكلية وعمره 19 عامًا.

مرت عليه أحداث أثَّرت في شخصيته، وتركت بصمتها في حياته، وكان من أهمها توحيد المملكة العربية السعودية عندما أعلن الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ذلك في منتصف عام 1352هـ، حيث كان ابن باز قد بلغ سن الرشد والأهلية حيث كانت سنه في ذلك الوقت 21 عاما.

زوجات بن باز 4، هن فاطمة بنت عبدالله بن سليمان بن سحمان، اختارها بواسطة أمه والعارفين بها، وقد تزوجها سنة 1354هـ وعمره 24 عامًا، ثم طلَّقها سنة 1357هـ، ولم تلد له، وهيا بنت عبدالرحمن بن عبدالله بن عتيق، تزوَّجها سنة 1357هـ بعد قدومه إلى الدِّلم، وأنجبت له ولدين وثلاث بنات، وبقيت معه إلى وفاته، وطرفة بنت محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن بن باز، وهي ابنة عمه، وقد استمر الزواج ستة أشهر ثم طلَّقها، ولم تلد له، ومنيرة بنت عبدالرحمن بن حمد الخضير، تزوَّجها سنة 1386هـ، وأنجبت له ولدين وثلاث بنات، وبقيت معه إلى وفاته.

أبناء عبدالعزيز بن باز 10، أربعة ذكور، وست إناث.