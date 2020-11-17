دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—برز تصريحات سابقة لوزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، حول ملف الأزمة الخليجية بين قطر من جهة وكل من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر من جهة أخرى، بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

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تداول تصريحات الجبير أتى بأعقاب تصريحات وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، بأنه ليس هناك رابح ولا خاسر من الأزمة مع بلاده، وأن "كل المزاعم والادعاءات التي وجُهت إلى قطر وتسببت في الحصار كانت مغلوطة وزائفة".

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وبرزت أيضا تصريحات الجبير ورده على حظر المانيا بيع أسلحة للمملكة العربية السعودية، قائلا بلاده ليست بحاجة إلى أسلحة ألمانية، مُؤكدا في الوقت نفسه أن حظرها "فكرة غير منطقية"، وان المملكة يمكنها "شراء أسلحة من عدد من الدول"، مُعتبرًا أن قرار ألمانيا لا تأثير له على المملكة.

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وتداول نشطاء أيضا أسلوب رد الجبير على قضايا أخرى منها الملف الإيراني وعرض سياسة المملكة العربية السعودية وموقفها من هذه القضية.