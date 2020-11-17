دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حذفت الناشطة اليمنية توكل كرمان، الثلاثاء، تغريدة نشرتها عبر حسابها على تويتر، الإثنين، وهاجمت فيها مفتي المملكة العربية السعودية الراحل عبدالعزيز بن باز وفتوى "الأرض لا تدور".

وقالت كرمان إنه قررت حذفت تغريدتها "نزولا عند رغبة" محمد المختار الشنقيطي، أستاذ العلوم السياسية الموريتاني بجامعة حمد بن خليفة في قطر، مؤكدة أنه "تكن لها احتراما كبيرا"، لكنها اتهمت بن باز مجددا بـ"الضلال" في تغريدتها التي أعلنت فيها عن حذف التغريدة الأولى.

وكان الشنقيطي قد علق على التغريدة الأولى، قائلا: "أختي توكل! هذا تحامل واتهام في الدين لا يليق بك. الشيخ بن باز كان رجل علم على خير كثير، رغم كل الظروف والصعاب الشخصية والسياسية المحيطة به، وكان له إسهام عظيم في نصرة المسلمين وفي الإحياء الإسلامي المعاصر. وهو ليس متخصصا في الفيزياء الفلكية، وله أن يخطئ فيها دون أن يُتهم في دينه".

بينما تصدر هاشتاغ "#طعن_الاخوان_في_بن_باز" موقع تويتر في المملكة العربية السعودية، مع تغريدات تدافع عن المفتي الراحل وتهاجم جماعة الإخوان المسلمين وتوكل كرمان، وفيما يلي بعض التعليقات:

#طعن_الاخوان_في_بن_باز يقول شيخنا ابن باز رحمه الله الطعن في العلماء تصرف قبيح عاقبتهُ وخيمة ومآل أهله الذلة والخسران ، ويقول الإمام أحمد إمام اهل السنة رضي الله عنه وأرضاه لُحوم العلماء مسمومة من شمها مَرِض ومن أكلها مات

توكل كرمان تنفذ أجندة اخوانية في ضرب شيوخنا الأجلاء وتلفيق التهم الكاذبة لتشويه صورة الاسلام في السعودية منذ زمن . #طعن_الاخوان_في_بن_باز @Zaid_Alayoubi https://t.co/boQqEi2YJV

توكل كرمان تنشر الإفتراءات علي الشيخ عبد العزيز بن باز وتنتهك حرمه موته بأمر من الإخوان المتأسلمين وفي محاولة منهم لتشويه صورة الإسلام في السعودية #طعن_الاخوان_في_بن_باز @Rofaidayassin @abuaalkarim https://t.co/1C5yFXiwla

قامت توكل كرمان بتطاول علي الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه وانتهاك حرمة موته واتهامه بتصريحات كاذبه علي لسانه ولكنه لم يقولها #طعن_الاخوان_في_بن_باز @Alshaikh2 https://t.co/G5CYNlR0X2

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