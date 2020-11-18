زوجة "قذافي سفاح الجيزة" في مصر تروي "تفاصيل مرعبة" عن قتله ابنائه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت قضية المتهم قذافي فراج الذي اشتهر إعلاميا باسم "سفاح الجيزة" تفاعلا واسعا في مصر، بعد كشف النيابة العامة المصرية عن تنفيذه جرائم قتل لصديقه وزوجته وعاملة وشقيقة زوجة أخرى له، بمحافظتي القاهرة والجيزة منذ العام 2015.

مي إحدى زوجات قذافي قالت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية المصرية، لميس الحديدي على قناة ON: "لم أعرف قصص القتل هذه إلا من شهر أو شهرين من المحامين الي بيشتغلوا معايا (بهدف الطلاق) وماسكين القضية ووصلولي كل حاجة".

وتابعت مي في مقطع الفيديو الذي نشرته الحديدي على صفحة برنامجها بفيسبوك بعنوان: "زوجة سفاح الجيزة تكشف الطريقة البشعة التي قتل بها أبنائه وتفاصيل"، قائلة: "حملت 3 مرات وسقطني.. لما كان يعرف إني أنا حامل يجيبلي أكل من برة حلويات عصائر، (ويخاطبها): انتي تشربيها محدش ياكل منها إلا أنتي.."

وأضافت: "تبقى زيارة وحدة عند الدكتورة أعرف إني حامل مكملش بعيدها يومين ثلاثة إلا وأنا سقطت، أكل وعصاير وحلويات.. قبل أن يختفي (زوجها) يا مي هو انتيب تخافي مني؟ حخاف منك ليه؟ انت زوجي وبنام جمبك حخاف منك ليه؟ هو كان طيب جدا معاي.."