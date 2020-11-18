بالذكرى الـ6 للبيعة.. أبرز 15 منصبا شغلها الملك سلمان بمسيرته المهنية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تولى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز 29 منصبا في مسيرته المهنية على مدى عقود قبل الوصول إلى سدة الحكم بمبايعته بعد وفاة الملك عبدالله بن عبدالعزيز في العام 2015.

وفي ذكرى البيعة السادسة، نستعرض لكم المناصب التي شغلها العاهل السعودي في مسيرته المهنية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية:

- أميرا للرياض عندما كان في عمر الـ19 عاما، حيث تولى هذا المنصب في مارس/ آذار 1954

- وزيرا للدفاع العام 2011

إضافة إلى إمارة منطقة الرياض تولّى الملك سلمان العديد من المناصب أبرزها:

- رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.

- رئيس اللجنة التنفيذية العليا لتطوير الدرعية.

- رئاسة مجلس الأمناء لمكتبة الملك فهد الوطنية.

- رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز.

- الأمين العام لمؤسسة الملك عبد العزيز الإسلامية.

- الرئيس الفخري لمركز الأمير سلمان الاجتماعي.

- رئيس مجلس إدارة مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم، ويتبعها كل من جامعة الأمير سلطان الأهلية وواحة الأمير سلمان للعلوم.

- الرئيس الفخري لمجلس إدارة لجنة أصدقاء المرضى بمنطقة الرياض.

- رئيس مجلس أمناء مؤسسة عبد العزيز بن باز الخيرية.

- الرئيس الفخري لمجلس إدارة مؤسسة عبد العزيز بن باز الخيرية.

- الرئيس الفخري لنادي الفروسية.

- رئيس مجلس إدارة جمعية الأمير سلمان للإسكان الخيري.

- رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض.