"لا نص يمنع زواج المسلمة من أهل الكتاب" آمنة نصير توضح وتثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثارت آمنة نصير، أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر في مصر تفاعلا واسعا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحات أنه "لا يوجد نص شرعي يمنع زواج المسلمة من شخص من أهل الكتاب (مسيحي أو يهودي)".

وأوضحت نصير في مقابلة على قناة الحدث اليوم، قائلة: "غير المسلم، المسيحي واليهودي، وهم أهل الكتاب، والقرآن الي سماهم كده، يعني مهماش عباد أصنام يعني مهماش منكرين لله سبحانه وتعالى لكن لهم ديانة أخرى تختلف عننا".

وأضافت: "في مثل هذه الحالة إذا هو (الزوج) طبق ما يطبقه المسلم عندما يتزوج بالمسيحية أو باليهودية بأنه لا يكرهها على تغيير دينها ولا يمنعها من مسجدها ولا يحرمها من قرآنها ولا يحرمها من أداء صلاتها.."

وتابعت نصير في إجابة على سؤال "الأولاد في هذه الحالة يتبعوا مين؟"، قائلة: "الأولاد يتبعوا الأب.. ولذلك كان رأي الفقهاء بأنهم يرفضون زواج المسلمة من غير المسلم من الكتابي خشية بأن تتسرب البنات المسلمات ويذهبن إلى المسيحي واليهودي وهنا سيتناقص عدد المسلمين".