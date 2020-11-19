دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية في الفلبين، الأربعاء، بيانا حول قضية اختفاء الطيار السعودي، عبدالله الشريف أثناء رحلة طيران تدريبية جنوب البلاد في 17 مايو/ أيار 2019، مؤكدة استمرار عمليات البحث.

وقالت السفارة السعودية في بيانها أنها "قامت ولا تزال بجميع الجهود الممكنة لحل هذه القضية انطلاقا من التوجيهات السامية الكريمة لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهم الله- برعاية شؤون المواطنين والحرص على سلامتهم وبمتابعة من سمو وزير الخارجية وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الفلبين".

وتابعت في البيان: "تود السفارة الإعلان بأنه سبق أو وصل وفد أمني سعودي عالي المستوى لجمهورية الفلبين بناء على توجيهات مقام خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله- للتنسيق مع الجهات الفلبينية المختصة لمعرفة الإجراءات والتحقيقات القائمة حول القضية".

وأردفت: "مع العلم بأن السفارة قامت ولازالت منذ اختفاء الطائرة بجميع الجهود الممكنة للعثور على المواطن عبدالله الشريف وذلك بالتنسيق المستمر مع الجهات الفلبينية المختصة وبمتابعة من مكتب رئيس الجمهورية".